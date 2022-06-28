Вена признана самым удобным городом для жизни в 2022 году

Вена, Австрия. Иллюстративное фото: pexels.com

Вена признана самым удобным городом для жизни по версии специалистов из Economist Intelligence Unit. Австрийская столица уже занимала эту позицию в 2018 и 2019 годах, но во время пандемии ее обогнал новозеландский Окленд, передает CNBC.

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Согласно рейтингу Global Liveability Index 2022 от Economist Intelligence Unit, Окленд (Новая Зеландия), который во время пандемии был признан самым удобным городом для жизни, в 2022 году опустился на 34 место из-за высокого риска заражения COVID-19 и строгих карантинных ограничений. При этом специалисты из EIU говорят, что даже без этих факторов Окленд вряд ли стал бы лидером и в этом году.

"Причиной того, что Окленд оказался на вершине в прошлые годы, было падение других городов в рейтинге. Если бы этого не произошло, то Окленд попал бы в десятку, но никак не в лидеры", — говорит главный экономист EIU Саймон Баптист.

Пять других европейских городов — Копенгаген, Цюрих, Женева, Франкфурт и Амстердам также вошли в первую десятку. Канадские Калгари и Ванкувер заняли третье и пятое места соответственно. Японская Осака и австралийский Мельбурн разделили 10-е место. 172 города, вошедшие в рейтинг, оценивались по следующим категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975811-vena-priznana-samym-udobnym-gorodom-dlya-zhizni-v-2022-godu/