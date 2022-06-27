Спецпредставитель Путина заявил, что отключение России от интернета невозможно

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Спецпредставитель Путина по цифровизации Дмитрий Песков на ПМЭФ-2022 заявил, что отключение России от глобального интернета невозможно, передает РИА Новости.

Спецпредставитель отметил, что в России отключать интернет не собираются. И они предприняли меры, направленные на то, чтобы российский интернет продолжил существовать.

"А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", - пояснил Песков.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщал, что если страну отключат от европейских точек обмена, они смогут получать интернет-трафик из Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975800-spetspredstavitel-putina-zayavil-chto-otklyuchenie-rossii-ot-interneta-nevozmozhno/