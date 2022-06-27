Страны G7 привлекут 600 млрд долларов на укрепление мировой экономики

Лидеры на саммите G7 в Германии. Фото: Stefan Rousseau - Pool/Getty Images

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Германии объявили о старте программы, которая привлечет сотни миллиардов долларов на укрепление мировой экономики. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"На саммите лидеров G7 в замке Эльмау лидеры официально запустят Партнерство для глобальной инфраструктуры (PGII), чтобы мобилизовать сотни миллиардов долларов и создать качественную, устойчивую инфраструктуру, которая изменит жизнь людей во всем мире", - гласит сообщение.

Вместе страны G7 мобилизуют 600 млрд долларов к 2027 году. Деньги будут направлены на глобальные инвестиции и инфраструктуру.

Также "Большая семерка" будет привлекать дополнительный капитал от других партнеров и союзников.

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Германии. "Большая семерка" объединяет Францию, США, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975787-strany-g7-privlekut-600-mlrd-dollarov-na-ukreplenie-mirovoy-ekonomiki/