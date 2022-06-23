Польша вызвалась помочь Украине с восстановлением торгового флота

Флаг Польши. Фото: pixabay.com

Глава польского судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский предложил создать рабочие группы в рамках взаимного сотрудничества, передает "Украинская Правда" со ссылкой на Укринформ.

"Судостроительная промышленность Польши предлагает создать постоянные польско-украинские рабочие группы, в рамках которых мы бы обсудили строительство кораблей для Украины, возобновление торгового флота, сотрудничество проектных бюро двух стран", - сказал Коповский.

Он добавил, что они готовы обучать у себя украинских студентов, чтобы в будущем торговый флот Украины имел своих профессионально обученных инженеров и капитанов.

Кроме того, Польша готова помочь в строительстве судов в Украине, провести аудит украинских судостроительных предприятий и многое другое. Также, как говорит Коповский, можно предложить сотрудничество американской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975350-polsha-vyzvalas-pomoch-ukraine-s-vosstanovleniem-torgovogo-flota/