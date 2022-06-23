Крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников заблокировала движение в Британии

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Жители Великобритании не могут попасть на работу и учебу из-за самой крупной за последние 30 лет забастовки железнодорожников. Работники этой отрасли требуют повышения зарплаты. По их словам, доходы работников железной дороги не поспевают за растущей стоимостью жизни, передает The Washington Post.

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Поезда остановились в Англии, Шотландии и Уэльсе из-за крупной забастовки работников железнодорожной отрасли. Из-за этого люди, которые должны были добираться куда-то на поездах, экстренно пересели в такси. Это создало огромные пробки, как на трассах, так и внутри городов. Многие британцы вынуждены были взять в аренду велосипеды, чтобы быстро добраться до пункта назначения.

В забастовке принимает участие 40 тысяч железнодорожников. Лондонское метро также работает не в полную силу, поскольку машинисты присоединились к забастовке. Network Rail, профсоюз железнодорожников, морских и транспортных рабочих, заявил, что глубоко сожалеет о неудобствах, с которыми столкнулись граждане. Однако, по их словам, у работников отрасли не было другого выбора. Ведь только так они могут привлечь внимание к своим проблемам.

Лидеры профсоюзов угрожают властям, что это лето может стать "летом забастовок", поскольку к протестам готовы присоединиться водители автобусов, учителя, работники домов престарелых, сборщики мусора, врачи, медсестры, почтальоны и грузчики в аэропортах. Все они недовольны тем, что зарплаты не успевают за ростом стоимости жизни в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975199-krupneyshaya-za-30-let-zabastovka-zheleznodorozhnikov-zablokirovala-dvizhenie-v-britanii/