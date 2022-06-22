Глава МИД Италии покинул свою партию, члены которой отказывали в поддержке Украине

Луиджи Ди Майо. Кадр из видео: YouTube/M5Parlamento

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил на пресс-конференции, что покидает свою партию. Ранее он обвинил ее членов в подрыве усилий по поддержке Украины, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Ansa.

"Я ухожу из "Движения 5 звезд", - сказал Ди Майо.

Теперь глава МИД Италии сформирует свою парламентскую группу, которая будет поддерживать правительство действующего премьера Марио Драги.

Сообщается, что более 60 депутатов покинули "Движение 5 звезд" вслед за Ди Майо и станут частью нового формирования. Таким образом, партия лишилась более четверти состава.

"Движение 5 звезд" считалось крупнейшей политической силой в итальянском парламенте. На выборах в 2018 году партия набрала 33 процента голосов.

Ранее Ди Майо раскритиковал лидера "Движения 5 звезд" экс-премьера Джузеппе Конте за подрыв усилий по поддержке Украины и ослабление позиций Рима в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975133-glava-mid-italii-pokinul-svoyu-partiyu-chleny-kotoroy-otkazyvali-v-podderzhke-ukraine/