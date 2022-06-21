Страны ЕС пришли к согласию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата

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Представитель французского МИДа сообщил о том, что ЕС достиг консенсуса касательно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Сегодня, 21 июня, министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает РИА Новости.

"Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, посвященному Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал – полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу", – отметил Бон на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по общим вопросам.

Подчеркивается, что в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

Кроме того, в ЕК могут признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока предоставлять не будут.

Решение примут лидеры Евросоюза 23-24 июня на саммите.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975107-strany-es-prishli-k-soglasiyu-po-voprosu-predostavleniya-ukraine-statusa-kandidata/