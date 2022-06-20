ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Севастополь. Фото: Pexels

В Совете Евросоюза санкции против Крыма и Севастополя продлили до 23 июня 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Действующие на данный момент меры были впервые введены еще в 2014 году.

Они включают в себя, в частности, запрет на импорт в страны ЕС продукции из Крыма или Севастополя.

Кроме того, запрещены инфраструктурные или финансовые инвестиции, экспорт определенных товаров и технологий в Крым или для использования этих технологий в "транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах", а также другие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974880-es-prodlil-sanktsii-protiv-kryma-i-sevastopolya/