Глава ЕК выразила уверенность в том, что Украине предоставят статус кандидата в ЕС

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/Picture alliance/Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает РБК со ссылкой на телеканал ARD.

По словам главы ЕК, данное решение, принятое странами ЕС, будет "историческим".

"Я твердо полагаю, что мы получим положительный ответ, получим поддержку, курс теперь задан", - сказала фон дер Ляйен.

Данные свидетельствуют о том, что украинская сторона за восемь лет проделала большую работу, говорит фон дер Ляйен. И в будущем в этой стране будет совершено множество реформ касательно усилий по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства закона.

Саммит лидеров стран ЕС состоится 23-24 июня. На нем будут решать, давать ли Украине статус кандидата в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974816-glava-ek-vyrazila-uverennost-v-tom-chto-ukraine-predostavyat-statusa-kandidata-v-es/