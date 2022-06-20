Президентом Колумбии избран бывший партизан Густаво Петро

Густаво Петро и Франсия Маркер. Фото: Andres Cardona/Bloomberg via Getty Images

В Колумбии состоялся второй тур президентских выборов, в которых победил кандидат от левой коалиции "Исторический пакт "Колумбия может" Густаво Петро, передает РБК со ссылкой на El Tiempo.

Петро собрал 50,47% голосов, а его соперник Родольфо Эрнандес от партии "Лига антикоррупционных правителей" получил 47,27%.

Вице-президентом стала Франсия Маркер, представляющая движение за права человека и защиту окружающей среды.

Отмечается, что Петро в студенческие годы был участником леворадикального партизанского "Движения 19 апреля", с которого он и начал свою политическую карьеру.

Избранный президент Колумбии уже отреагировал на результаты в своем Twitter.

"Сегодня праздник для всего народа. Пусть он отметит первую народную победу. Пусть столько перенесенных страданий смягчит радость, наполняющая сегодня сердце родины", – написал он.

С победой Петро поздравил в Twitter действующий лидер страны Иван Дуке. По его словам, в ближайшее время они встретятся, чтобы инициировать прозрачный переход власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974801-prezidentom-kolumbii-izbran-byvshiy-partizan-gustavo-petro/