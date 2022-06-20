Неизвестные опубликовали в Сети секретные материалы о саммите G7 2015 года

Замок Эльмау, в котором состоится саммит G7. Кадр из видео: YouTube/DW News

В Сети были обнародованы секретные материалы немецкой полиции, касающиеся саммита "Большой семерки", который был проведен в Германии в 2015 году, передает DW.

Документы были опубликованы на сайте, который, предположительно, связан со сторонниками лево-экстремистских взглядов, утверждает Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии.

Опубликованные материалы включают в себя, в частности, номера телефонов сотрудников немецкой полиции, которые занимали на тот момент руководящие должности. А также инструкции о концепции деэскалации, инструкции по задержанию и обеспечению безопасности полицейских машин.

Неизвестно, кто опубликовал материалы. Полицией Германии ведется расследование.

Сообщается, что в 2015 году за безопасностью проведения саммита G7 следили примерно 18 тыс. сотрудников полиции.

Саммит G7 пройдет с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Саммит 2015 года был проведен в этом же замке. И председательствует на этот раз, как и семь лет назад, снова Германия.

Страны "Большой семерки" - Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974772-neizvestnye-opublikovali-v-seti-sekretnye-materialy-o-sammite-g7-2015-goda/