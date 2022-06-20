Шольц призвал упростить правила вступления в ЕС

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал упростить правила вступления в Евросоюз. Этот вопрос он намерен поднять на предстоящем саммите ЕС 23-24 июня, передает РБК со ссылкой Deutschlandfunk.

На данной встрече главы государств ЕС должны принять решение о предоставлении Украине, Молдове и Грузии статуса кандидатов на вступление.

Согласно действующим правилам, чтобы предоставить определенной стране статус кандидата, необходима единогласная поддержка всех 27 стран-участниц. Но канцлер ФРГ ставит такой принцип под сомнение.

Как говорит Шольц, для этого Евросоюзу нужно "модернизировать свои структуры и процессы принятия решений", чтобы упростить процесс вступления. Но при этом желающая стать частью блока страна должна будет выполнить множество требований.

Шольц выразил надежду, что предстоящие переговоры также поспособствуют ускорению вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, так как эти страны, по его словам, отвечают всем требованиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974754-sholts-prizval-uprostit-pravila-vstupleniya-v-es/