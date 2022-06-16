Более 770 млн человек в мире не умеют читать и писать, сообщили в ЮНЕСКО

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе выступления в Марракеше сообщила, что более 770 млн человек не умеют читать и писать, передает РБК со ссылкой на трансляцию мероприятия организации на YouTube.

Об этом Одри Азуле рассказала на VII Международной конференции по образованию взрослых.

Более 770 млн взрослых людей, не умеющих читать и писать, - это 10 процентов всех жителей планеты. Две трети из этого числа - женщины, а 126 млн из общего количества составляют представители молодежи.

Генеральный директор ЮНЕСКО призвала активизировать работу по распространению образования среди взрослых.

В отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который он представил в апреле 2019 года, утверждается, что численность населения планеты на тот момент достигла 7,7 млрд человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974301-bolee-770-mln-chelovek-v-mire-ne-umeyut-chitat-i-pisat-soobschili-v-yunesko/