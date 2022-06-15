Воздушное пространство Швейцарии временно закрыли из-за технического сбоя

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Служба аэронавигации Skyguide на официальном сайте сообщила, что воздушное пространство Швейцарии было временно закрыто из-за технического сбоя.

"Сегодня рано утром швейцарский провайдер аэронавигационных услуг Skyguide столкнулся с техническим сбоем, поэтому воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности", - гласит сообщение на сайте.

Закрытие действует до дальнейшего уведомления.

Представители Skyguide принесли извинения партнерам и клиентам в аэропортах Женевы и Цюриха. На данный момент в аэронавигации работают над решением проблемы.

Skyguide - поставщик аэронавигационных услуг, контролирующий воздушное пространство Швейцарии. Подчиняется надзорному органу Швейцарского федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и связи (DETEC).

Основным акционером Skyguide является Швейцарская Конфедерация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974187-vozdushnoe-prostranstvo-shveytsarii-vremenno-zakryli-iz-za-tehnicheskogo-sboya/