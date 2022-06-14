Китай отверг обвинения ООН в трудовой дискриминации уйгуров
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Правительство Китая отвергло обвинения ООН в трудовой дискриминации уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне, передает Bloomberg.
Международная организация труда (МОТ) подготовила отчет, в котором утверждается, что трудовая политика Китая направлена на дискриминацию уйгуров и других мусульманских меньшинств Синьцзяна.
В связи с чем в ООН предложили направить в регион специальную группу для проверки трудовых норм.
Правительство Китая отвергло предложение.
"Мы решительно выступаем против необоснованного обвинения комитета", - сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он добавил, что в Китае любой гражданин независимо от своей национальности имеет право на трудоустройство.
Международная организация труда (МОТ) - специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами регулирования трудовых отношений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974028-kitay-otverg-obvineniya-oon-v-trudovoy-diskriminatsii-uygurov/