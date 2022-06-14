Китай отверг обвинения ООН в трудовой дискриминации уйгуров

Жители Синьцзяна. Фото: Kyodo News via Getty Images

Правительство Китая отвергло обвинения ООН в трудовой дискриминации уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне, передает Bloomberg.

Международная организация труда (МОТ) подготовила отчет, в котором утверждается, что трудовая политика Китая направлена на дискриминацию уйгуров и других мусульманских меньшинств Синьцзяна.

В связи с чем в ООН предложили направить в регион специальную группу для проверки трудовых норм.

Правительство Китая отвергло предложение.

"Мы решительно выступаем против необоснованного обвинения комитета", - сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он добавил, что в Китае любой гражданин независимо от своей национальности имеет право на трудоустройство.

Международная организация труда (МОТ) - специализированное учреждение ООН, которое занимается вопросами регулирования трудовых отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974028-kitay-otverg-obvineniya-oon-v-trudovoy-diskriminatsii-uygurov/