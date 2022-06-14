Блинкен заявил, что США знают о подготовке КНДР к ядерным испытаниям

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с главой МИД Южной Кореи Пак Джином пресс-конференции заявил, что Штаты знают о подготовке КНДР к ядерным испытаниям. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Госдепартамента.

"Мы по-прежнему обеспокоены перспективами седьмого ядерного испытания <...> Мы знаем, что Северная Корея провела подготовку к такому испытанию. Мы очень бдительно следим за этим и поддерживаем тесный контакт с нашими близкими союзниками и партнерами, включая Южную Корею, Японию и другие страны", - заявил Блинкен.

В связи с этим США готовы внести краткосрочные или долгосрочные коррективы в свою военную позицию в случае надобности, добавил Блинкен.

Глава МИД Южной Кореи Пак Джин сообщил, что они обсудили с правительством США серию недавних ракетных запусков Северной Кореи.

"Любые северокорейские провокации, включая ядерное испытание, встретят единый и решительный ответ со стороны нашего альянса и международного сообщества", - сказал Пак Джин.

Он предупредил, если КНДР продолжит практиковать подобные провокации, то ужесточение санкций в их отношении последует незамедлительно. При этом Пак Джин отметил, что они всегда открыты к диалогу с Северной Кореей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973961-blinken-zayavil-chto-ssha-znayut-o-podgotovke-kndr-k-yadernym-ispytaniyam/