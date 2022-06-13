Власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию

Кадр из видео: YouTube/Tetra Pak

Шведские власти наложили запрет на экспорт в Россию продукции транснациональной компании Tetra Pak, передает РБК со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

Две недели назад несколько шведских компаний, включая Tetra Pak, обратились к властям своей страны с просьбой освободить их от исполнения санкций ЕС. Компании выразили желание продолжить экспорт производимых ими товаров в Россию.

В Tetra Pak объяснили надобность экспорта товаров в Россию гуманитарными соображениями. Потому что их компания производит упаковки для молока и соков, а также для детского питания.

Однако шведских чиновников это не убедило.

"Аргументы Tetra Pak и результаты рассмотрения этого вопроса в целом не являются достаточно убедительными и не подтверждают, что экспорт необходим по гуманитарным соображениям", - гласит сообщение властей Швеции.

В Tetra Pak начали рассматривать другие пути обжалования решения. Также там предупредили, что если они прекратят экспорт, то их активы в России могут быть национализированы. А это даст доступ российской стороне к технологиям компании.

Tetra Pak - транснациональная шведская компания. Производит упаковку, упаковочные автоматы и оборудование для переработки жидких пищевых продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973877-vlasti-shvetsii-zapretili-tetra-pak-eksportirovat-produktsiyu-v-rossiyu/