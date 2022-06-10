Швейцария впервые в истории вошла в число непостоянных членов Совбеза ООН

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Впервые в истории Швейцария стала одним из непостоянных членов Совета безопасности ООН. Страна займет данное место на период с 2023 по 2024 год, передает Bloomberg.

Швейцария стала полноправным членом ООН 11 марта 2002 года после проведенного в стране референдума.

Наряду с ней в число непостоянных членов СБ ООН вошли Япония, Эквадор, Мальта и Мозамбик.

Отмечается, что присоединение Швейцарии к Совету не означает изменения ее нейтрального статуса. Также не изменятся обязательства страны перед ООН.

Всего в составе СБ ООН 15 членов. Пять из них - постоянные с правом вето. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Остальные 10 - непостоянные. При этом каждый год пять непостоянных членов меняются.

К примеру, на этот раз Швейцария, Япония, Эквадор, Мальта и Мозамбик сменили Ирландию, Норвегию, Мексику, Кению, Индию. А в прошлом году новыми членами на двухлетний срок были избраны ОАЭ, Бразилия, Албания, Габона и Гана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973501-shveytsariya-vpervye-v-istorii-voshla-v-chislo-nepostoyannyh-chlenov-sovbeza-oon/