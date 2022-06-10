Отключать от связи старые телефонные будки запретят в Британии

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Регулятор телекоммуникационных услуг Великобритании Ofcom пытается защитить телефонные будки в маленьких населенных пунктах. Ofcom планирует запретить отключение от связи телефонных будок, расположенных в тех районах, где жители не имеют качественного доступа к мобильной связи, передает BBC.

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Ofcom запретит British Telecom отключать от связи телефонные будки в тех населенных пунктах, где жители испытывают необходимость в общественном телефоне. По оценкам регулятора, на территории всей страны установлено 1400 телефонных будок, которые жизненно необходимы для местного сообщества. Это ниже первоначальной оценки Ofcom, который ранее заявлял, что таких будок насчитывается не менее пяти тысяч.

В заявлении регулятора сказано, что за один год из общественных телефонных будок поступает 20 тысяч звонков в Childline (горячая линия для детей), 25 тысяч звонков в Samaritans (служба психологической поддержки для взрослых) и не менее 150 звонков в полицию и службы ЧС.

В последние годы British Telecom придерживается политики отключения от связи старых телефонных будок. Компания предлагает городам и селам выкупить эти будки за один фунт стерлингов. В некоторых населенных пунктах традиционные красные телефонные будки, являющиеся одним из символов Великобритании, уже превратились в мини-библиотеки и будки с дефибриллятором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973345-otklyuchat-ot-svyazi-starye-telefonnye-budki-zapretyat-v-britanii/