Китайского стримера подвергли цензуре за упоминание трагедии на площади Тяньаньмэнь

Ли Цзяци (слева) и мороженое в форме танка. Фото: Twitter/itrulyknowchina

В Китае внезапно прервали прямой эфир одного из топовых стримеров из-за намека на трагические события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, передает CNN.

3 июня китайский популярный стример Ли Цзяци проводил прямую трансляцию. На ней он рекламировал различные товары для продажи.

Внезапно его эфир оборвался, когда он вместе с соведущей показал мороженое Viennetta от британского бренда Wall's. Угощение было в форме танка. Последнее является одним из символов трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Число погибших в тех событиях, как утверждается, может исчисляться тысячами. Китай до сих пор подвергает цензуре любое упоминание об этом.

Главными участниками протестов были студенты. Демонстрации начались 15 апреля и закончились 4 июня. А прямая трансляция, на которой Ли Цзяци показал мороженое в форме танка, проводилась 3 июня.

С тех пор стример не выходил в эфир. А всяческие упоминания о нем были стерты с Taobao - платформы для онлайн-покупок, где проходили прямые эфиры Ли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972957-kitayskogo-strimera-podvergli-tsenzure-za-upominanie-tragedii-na-ploschadi-tyananmen/