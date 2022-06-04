Россия снимет введенные из-за COVID-19 все ограничения на въезд для иностранцев

Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия снимет все эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан морским и воздушным транспортом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с 14 июня Россия снимает все эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска.

Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства Российской Федерации.

Напомним, в конце марта Российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принял решение снять ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном, а также Монголией.

А 11 марта российские власти сняли все ограничения на полеты, введенные в отношении Казахстана во время пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972533-rossiya-snimet-vvedennye-iz-za-covid-19-vse-ogranicheniya-na-vezd-dlya-inostrantsev/