МИД Японии вызвал группу саперов из-за подозрительной посылки

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В здание министерства иностранных дел Японии были вызваны саперы из-за подозрительной посылки, в которой находился предмет, похожий на дымовую шашку, передает РБК со ссылкой на NHK.

По данным полиции, в здание МИД по почте прибыл конверт размера А4, на котором было написано, что он адресован всем сотрудникам ведомства.

Саперы проверили конверт и обнаружили пластиковую бутылку, внутри которой было "что-то вроде дымовой шашки".

На конверте также был указан адрес отправителя. Полиция Токио приступила к расследованию инцидента.

В сентябре 2020 года тогдашнему президенту США Дональду Трампу прислали посылку, в которой был сильнодействующий яд рицин. По подозрению в отправке посылки с ядом в Белый дом была задержана женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972415-mid-yaponii-vyzval-gruppu-saperov-iz-za-podozritelnoy-posylki/