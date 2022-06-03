Ученые предупредили о глобальном риске для человеческой цивилизации

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Планета не сможет выйти из климатического кризиса, если крупные производства в срочном порядке не сократят выбросы парниковых газов. Такое заявление сделала главный научный сотрудник Управления охраны природы США Кэтрин Хейко. По ее словам, мир движется к такой опасности, которую человечество еще не наблюдало за все десять тысяч лет существования цивилизации, передает The Guardian.

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Главный научный сотрудник Управления охраны природы США Кэтрин Хейко говорит, что усилия по сохранению устойчивости планеты необходимы, однако сами по себе они не смогут смягчить удар от грядущей катастрофы.

"Люди не понимают масштабов происходящего. Этот удар будет сильнее всех предыдущих, какие только видела наша цивилизация. Это повлияет на всех живых существ на планете", — говорит Хейко. По ее словам, если предприятия продолжат производить такое же количество парниковых отходов, глобальное потепление может наступить уже очень скоро.

"Человеческая цивилизация основана на предположении о стабильном климате. Но сейчас мы выходим далеко за пределы стабильного диапазона. Вся наша инфраструктура была построена для планеты, которой больше не существует", — сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972221-uchenye-predupredili-o-globalnom-riske-dlya-chelovecheskoy-tsivilizatsii/