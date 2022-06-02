Более половины жителей Дании проголосовало за присоединение к оборонной политике ЕС

Копенгаген, Дания. Фото: Pexels

Большинство жителей Дании на прошедшем референдуме проголосовало за присоединение страны к оборонной политике Европейского союза, передает Би-би-си.

Теперь датские войска будут принимать участие в военных миссиях ЕС. Страна десятилетиями избегала военной интеграции с Евросоюзом. Но после начала войны в Украине и намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО поменяла свою позицию.

За присоединение проголосовали 66,9% датчан. Явка избирателей составила 65,8%.

"Когда свобода стучится в двери Европы, а на нашем континенте снова война, нельзя быть нейтральным. Мы поддерживаем Украину и украинский народ", - заявила датский премьер Метте Фредериксен.

Дания состоит в НАТО с 1949 года, одновременно с этим входит в состав ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972133-bolee-poloviny-zhiteley-danii-progolosovalo-za-prisoedinenie-k-oboronnoy-politike-es/