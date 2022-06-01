Продажу вейпов и электронных сигарет запретили в Мексике

Иллюстративное фото: Pexels

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ, согласно которому в стране будут запрещены распространение и коммерциализация электронных сигарет или устройств для вейпинга, передает El Pais.

Импорт и распространение данных продуктов внутри Мексики, таким образом, официально запрещены.

Федеральная комиссия по риску для здоровья в Мексике ранее заявила, что электронные сигареты могут вызвать тяжелые заболевания. После чего в ряде штатов была произведена работа по массовому изъятию подобных товаров.

Местные законодатели выразили опасение, что электронные сигареты будут привлекать больше подростков. Впоследствии это может привести к зависимости детей от этих продуктов.

По сравнению с обычными сигаретами, доля легального рынка электронных сигарет в Мексике очень мала. Продажи отрасли за последние пять лет достигли показателя примерно в 64 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971973-prodazhu-veypov-i-elektronnyh-sigaret-zapretili-v-meksike/