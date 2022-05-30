Великобритания выдаст рабочие визы выпускникам самых престижных вузов мира

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В рамках новой иммиграционной акции после Brexit Великобритания объявила, что будет выдавать рабочие визы выпускникам лучших университетов мира, передает The Telegraph.

Выпускники самых престижных вузов мира, как Гарвардского или Йельского, со степенью бакалавра или магистра смогут получить рабочую визу в Великобритании на два года. Им также дадут возможность перевезти в страну свои семьи.

Обладатели докторских степеней имеют право получить рабочую визу на три года. При необходимости визы можно будет продлить на более продолжительное время.

Таким образом, британское правительство хочет привлечь в страну больше квалифицированных и талантливых работников.

Канцлер казначейства Британии Риши Сунак заявил, что это поможет сделать страну "международным центром инноваций, творчества и предпринимательства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971663-velikobritaniya-vydast-rabochie-vizy-vypusknikam-samyh-prestizhnyh-vuzov-mira/