Эксперты: Санкции могут привести Россию к технологическому отставанию

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Санкции могут привести Россию к советскому уровню дефицита и технологическому отставанию. Эксперты предполагают, что в течение следующих пяти лет может сформироваться сильный разрыв между Россией и остальным миром в уровне развития сотовой связи, передает The Washington Post.

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Находясь под санкциями, Россия пытается найти поставщиков необходимого оборудования и запчастей в дружественных Китае и Индии. Однако в большинстве случаев стране приходится рассчитывать на оптимизацию собственных ресурсов. Так, не имея возможности получить запчасти для самолетов от западных производителей, российские авиакомпании разрабатывают стратегию сокращения авиапарков. "Уральские авиалинии", имеющие в распоряжении около 50 самолетов Airbus, прогнозируют, что у компании есть еще несколько месяцев до того, как она начнет разбирать одни самолеты ради запчастей для других. Лоукостер "Победа" уже сократил авиапарк с 41 до 25 самолетов. 16 самолетов будут разобраны на запчасти.

Российские операторы сотовой связи пытаются найти подержанное оборудование по всему миру, поскольку Ericsson и Nokia приостановили сотрудничество с Москвой. И даже китайская компания Huawei отложила на неопределенный срок развертывание сети 5G на территории России. По словам Григория Бакунова, эксперта в области технологий, в течение следующих пяти лет может возникнуть сильный разрыв в уровне развития сотовой связи между Россией и остальным миром.

Томас Мальмлоф, старший научный сотрудник Шведского агентства оборонных исследований, также считает, что технологический разрыв между Россией и Западом будет только усиливаться. По его словам, стране придется обратиться к собственным разработкам, которые были актуальны 10-20 лет, прежде чем российская наука сможет разработать что-то новое. В конце концов, страна может оказаться в условиях дефицита, подобного тому, который существовал в Советском Союзе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971317-eksperty-sanktsii-mogut-privesti-rossiyu-k-tehnologicheskomu-otstavaniyu/