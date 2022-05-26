Более 100 тыс. жителей Украины прибыли в Испанию с начала войны

Мадрид, Испания. Фото: Pexels

Почти 109 тыс. жителей Украины с начала войны прибыли в Испанию. Большая часть из них получила статус временной защиты, передает Euroactiv.

Согласно последним данным Министерства внутренних дел Испании, примерно 67 процентов уроженцев Украины, получивших данный статус, - женщины, а 33 процента - мужчины.

Иностранцу, получившему статус временной защиты в Испании, открывается доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

Данные на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев гласят, что 6,6 млн жителей покинули Украину с начала военного конфликта. Из них 3,5 млн уехали в Польшу, 972 тыс. - в Румынию, 945 тыс. - в Россию.

Также многие беженцы из Украины находятся в Венгрии, Молдове, Словакии и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971142-bolee-100-tys-zhiteley-ukrainy-pribyli-v-ispaniyu-s-nachala-voyny/