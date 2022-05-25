"Срежиссированный визит": Си Цзиньпин принял в Китае представителя ООН по правам человека

Си Цзиньпин. Фото: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с официальным представителем ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Bloomberg.

Ранее правительство Китая обвиняли в нарушении прав человека и геноциде уйгуров и других национальных меньшинств на территории Синьцзяна. Официальные лица КНР отвергают данные обвинения. По их словам, они стремятся бороться с религиозным экстремизмом в Синьцзяне.

Бачелет раскритиковали за то, что она перед поездкой не потребовала от Китая гарантий беспрепятственного доступа к людям и местам, особенно к лагерям в Синьцзяне. Утверждается, что она будет вынуждена следовать "срежиссированному" китайской стороной визиту.

Сама Бачелет говорит, что ее визит - не расследование, а продвижение прав человека в КНР. В рамках поездки она посетит Кашгар и Урумчи в Синцзяне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970982-srezhissirovannyy-vizit-si-tszinpin-prinyal-v-kitae-predstavitelya-oon-po-pravam-cheloveka/