Партийным функционерам Китая запретили иметь активы за рубежом

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Представителям партийной элиты Китая запретят владеть зарубежными активами. Если у функционера партии, либо у члена его семьи обнаружат недвижимость за рубежом, этот человек может не рассчитывать на продвижение по служебной лестнице. То же самое касается владения акциями иностранных компаний, передает The Wall Street Journal.

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Внутренняя директива Коммунистической партии Китая с недавних пор запрещает чиновникам высокого ранга прямо или косвенно владеть недвижимостью в других странах и акциями иностранных компаний. Ближайшим родственникам чиновников также запрещено иметь подобные активы за рубежом. Существует лишь одна законная причина владения счетом в иностранном государстве: если член семьи чиновника получает образование либо работает в этой стране. Пекин пытается оградить своих высших должностных лиц от санкций, которые в настоящее время направлены против России.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что члены семей партийных функционеров были вынуждены продать свои активы, чтобы соответствовать этому требованию. Эксперты отмечают, что китайский лидер Си Цзиньпин стремится свести к минимуму геополитические риски для Коммунистической партии. Чтобы чиновники, владеющие зарубежными активами, в один момент не стали обузой для партии, генсек посчитал, что намного эффективнее будет запретить чиновникам иметь эти активы.

"Люди, занимающие руководящие должности, должны уделять особое внимание дисциплине и этике. В том числе, внутри своей семьи", — сказал китайский лидер.

По его словам, чиновники должны быть примером для всех граждан. Они должны вести все дела прозрачно и следить за тем, чтобы тех же правил придерживались и остальные члены их семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970259-partiynym-funktsioneram-kitaya-zapretili-imet-aktivy-za-rubezhom/