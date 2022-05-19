Алишер Усманов и Ирина Винер подали на развод после 30 лет брака

Алишер Усманов и Ирина Винер. Фото: Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images

Миллиардер Алишер Усманов и именитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подали на развод после того, как прожили в браке 30 лет.

Сегодня, 19 мая, стало известно о том, что российский бизнесмен и владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов подал в суд исковое заявление о расторжении брака со своей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, передает издание ТАСС со ссылкой на данные суда.

"В суд поступило исковое заявление от Алишера Усманова о разводе с Ириной Винер-Усмановой", – сообщили в суде.

Отмечается, что рассмотрение заявления назначено на 7 июня в 12:00 по московскому времени (15:00 по времени Нур-Султана). Проводить слушание будет мировой судья судебного участка района Крылатское.

Усманов и Винер поженились еще в 1992 году. Тем не менее о причинах расставания пары пока не известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970150-alisher-usmanov-i-irina-viner-podali-na-razvod-posle-30-let-braka/