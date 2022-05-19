Илон Маск перешел на сторону республиканцев

Илон Маск. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на следующих выборах в США будет голосовать только за выдвиженцев от Республиканской партии, передает New York Post.

Маск признался, что всегда отдавал предпочтение Демократической партии Штатов. Но теперь его мнение изменилось. И на предстоящих промежуточных или президентских выборах он проголосует за республиканцев.

Богатейший человек в мире также обрушился с критикой на действующего президента Джо Байдена, сравнив его с персонажем из фильма "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди", которого играет актер Уилл Феррелл.

Маск отметил, что в администрации Трампа было много людей, которые "эффективно добивались цели".

По его мнению, Twitter сейчас имеет "крайне левый уклон". И что после приобретения им компании соцсеть не будет отдавать предпочтение только демократам или только республиканцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970038-ilon-mask-pereshel-na-storonu-respublikantsev/