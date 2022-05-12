Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске (видео)

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. Недавно власти Северной Кореи официально заявили о появлении на территории страны больного коронавирусом.

Как пишет южнокорейское издание Yonhap, северокорейский лидер появился в маске на заседании политбюро правящей Трудовой партии.

Данное заседание было организовано на фоне новостей о первых случаях заражения "омикрон"-штаммом коронавируса на территории КНДР.

Телесюжет с Ким Чен Ыном вещался в прямом эфире центрального телевидения.

Напомним, на днях власти Северной Кореи сообщили о первом случае заболевания COVID-19 на территории страны. После этих сообщений власти Южной Кореи выразили готовность оказать содействие КНДР в борьбе с коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969028-kim-chen-yn-vpervye-poyavilsya-na-publike-v-meditsinskoy-maske-video/