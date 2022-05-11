Мины обнаружили на дне Каспийского моря (фото)

Мина. Фото: mod.gov.az

Со дна азербайджанского сектора Каспийского моря были подняты и обезврежены несколько корабельных мин. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны.

Как указано в сообщении, накануне азербайджанские военные успешно завершили процесс обезвреживания шести крупных корабельных мин модели КБ-1.

Ранее их обнаружили на дне моря на глубине до 60 метров в ходе разведки территории в азербайджанском секторе Каспия.

Как отметили в Минобороны Азербайджана, обезвреживанием объектов занимались квалифицированные специалисты на судах ВМС. Кроме того, было налажено взаимодействие с другими госорганами с учетом мер безопасности.

В общей сложности к обезвреживанию мин были привлечены 4 военных корабля, 4 катера и 133 военнослужащих.

"В настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном порядке", - заверили в Минобороны страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968711-miny-obnaruzhili-na-dne-kaspiyskogo-morya-foto/