Режим временного ограничения полетов продлили в России

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) до 13 мая продлило режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов. Сообщение появилось на сайте.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям порекомендовали использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров. При этом использовать можно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отмечается, что другие аэропорты продолжают работу в штатном режиме.

Ранее режим временного ограничения полетов в России был продлен до 7 мая. Изначально он был введен 24 февраля в первый день войны в Украине и неоднократно после этого продлевался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968129-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-poletov-prodlili-v-rossii/