Польша предложит ввести налог на российские энергоносители

Анна Москва. Кадр из видео: YouTube/RMF24

На саммите министров энергетики стран-членов ЕС в Брюсселе 3 мая Польша намерена предложить введение налога на российские энергоносители, передает Польское радио.

Предложение на предстоящей встрече представит министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

По ее словам, такой налог подтолкнет другие страны ЕС к уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

"Это будет специальный сбор, налог, размер которого будет зависеть от степени зависимости от российского сырья. Очевидно, налог будет касаться разного вида сырья. Такой шаг должен мотивировать страны оживить темпы уменьшения зависимости от России", - сказала Анна Москва.

Предложение Польши будет охватывать нефть, газ и уголь.

4 мая послы стран Евросоюза встретятся для обсуждения нового пакета санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967711-polsha-predlozhit-vvesti-nalog-na-rossiyskie-energonositeli/