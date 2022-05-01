Вертолет потерпел крушение в России, есть погибший

Место крушения вертолета. Фото: t.me/babr_mash

Сегодня, 1 мая, стало известно о крушении вертолета в городе Могоча в Забайкальском крае России, в результате ЧП скончался один мужчина. Сам инцидент произошел еще накануне, 30 апреля.

Как пишет Telegram-канал Babr Mash, на борту упавшего в Могоче вертолета было 15 человек, большинство из которых — пожарные.

По имеющимся данным, крушение произошло в 17:05. Вертолет марки "Ми-8", принадлежащий компании "Мост авиа", сбило резким порывом ветра. Это в итоге и стало причиной крушения.

При попытке посадить летательный аппарат возникли технические проблемы, из-за чего люди стали выпрыгивать из кабины на ходу.

Из 12 пожарных, которые были на борту, и 3 членов экипажа пострадали пятеро, они в удовлетворительном состоянии. Сообщается также, что в результате инцидента погиб один человек - 46-летний мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967614-vertolet-poterpel-krushenie-v-rossii-est-pogibshiy/