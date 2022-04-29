Великобритания направит восемь тысяч солдат в Восточную Европу этим летом

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Великобритания этим летом направит в Восточную Европу примерно восемь тысяч своих солдат. Военнослужащие примут участие в совместных учениях, передает The Guardian.

К британским военнослужащим присоединятся десятки тысяч других солдат из стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил.

План предстоящих учений был усовершенствован после начала войны в Украине.

"Безопасность Европы как никогда важна. В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам в знак солидарности и силы в рамках одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны", - сказал глава британского минобороны Бен Уоллес.

В состав Объединенных экспедиционных сил входят Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия, Норвегия и Нидерланды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967342-velikobritaniya-napravit-vosem-tysyach-soldat-v-vostochnuyu-evropu-etim-letom/