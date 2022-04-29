Boeing снова начнет продавать Dreamliner

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Федеральное авиационное управление США (FAA) разрешило Boeing поставлять широкофюзеляжные самолеты, которые не полностью соответствуют требованиям управления. Ожидается, что поставки Dreamliner возобновятся уже этим летом, передает The Wall Street Journal.

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Две катастрофы со смертельным исходом, связанные с самолетами Boeing 737 MAX, привели к непрекращающимся внутренним проверкам на заводах компании. Производство самолета Dreamliner стало головной болью как для самой компании, так и для авиакомпаний, дожидающихся поставок от Boeing. В 2019 году компания обнаружила зазоры между секциями фюзеляжа Dreamliner. Они были немного шире, чем указано в требованиях FAA. Из-за этого компания перестала выпускать самолеты, что сказалось на сотрудничестве с American Airlines и United Airlines Holdings. Авиакомпании активно использовали Dreamliner для дальнемагистральных международных маршрутов. Такой самолет может вместить от 250 до 350 человек, что очень прибыльно для авиакомпании.

По словам специалистов, компания начала слишком тщательно изучать свое производство и этим не только не помогла ситуации на рынке, но и усложнила ее.

"Что происходит, когда вы начинаете пользоваться микроскопом? Вы начинаете видеть еще больше мелких недочетов!" — говорит Джон Плюгер, исполнительный директор Air Lease. Эта компания является крупным покупателем самолетов Boeing.

В среду утром представители Boeing заявили, что представили в FAA план решения производственных проблем. Источники The Wall Street Journal сообщают, что управление разрешит компании поставлять самолеты, технические характеристики которых немного отличаются от требований FAA. Но только при условии, что эти отличия не несут большой угрозы для безопасности пассажиров и экипажа. Компания надеется возобновить поставки уже этим летом. Это позволит Boeing удовлетворить спрос покупателей, а также получить прибыль и расплатиться с долгами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967219-boeing-snova-nachnet-prodavat-dreamliner/