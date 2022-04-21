МИД Турции объяснил отказ от санкций в отношении России

Мевлют Чавушоглу: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет вводить санкции в отношении Москвы, передает CNN Turk.

Как отметил глава МИД Турции, их страна не будет присоединяться к санкциям против России, поскольку выступает посредником в российско-украинском переговорном процессе. По его словам, Анкаре доверяют Москва и Киев.

Он отметил, что западные страны понимают, почему Турция не участвует в санкциях в отношении России.

Чавушоглу также добавил, что предложил министрам иностранных дел России и Украины провести встречу в Стамбуле или Анталье.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти прилагают все усилия, чтобы Россия и Украина вернулись к переговорам. Однако эту ситуацию он назвал сложной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966085-mid-turtsii-obyasnil-otkaz-ot-sanktsiy-v-otnoshenii-rossii/