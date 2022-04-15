Сирия сообщила об атаке Израиля по окрестностям Дамаска

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Израиль производит воздушную атаку по объектам в окрестностях столицы Сирии Дамаска, передает агентство SANA.

Издание со ссылкой на военный источник пишет, что инцидент произошел ночью в 23:20 (2:20 по Нур-Султану). Израильские военнослужащие вели атаку со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе Дамаска.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны Сирии противостояли ракетам и сбили часть из них. В результате происшествия был нанесен только материальный ущерб, погибших нет.

Ранее в феврале системы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском. Израильские силы нанесли удары с воздуха с юго-восточного направления Бейрута. Очевидцы сообщили, что в столице Сирии были слышны взрывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965146-siriya-soobschila-ob-atake-izrailya-po-okrestnostyam-damaska/