Законопроект об иностранных компаниях, покидающих Россию, был внесен в Госдуму

Фото: facebook.com/dumagov

"Единая Россия" сообщила в Telegram, что вносит в Госдуму законопроект об иностранных компаниях, которые после событий в Украине объявили об уходе с российского рынка.

Данный закон коснется иностранных компаний, которые объявили об уходе с рынка России "без очевидных экономических причин". И их решение было принято в связи с "антироссийскими настроениями в Европе и США".

Вдобавок если их деятельность оказывала существенное влияние на стабильность экономики.

"Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда", - говорится в сообщении.

Владельцам этих компаний разрешается также продать свои акции или возобновить работу в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964688-zakonoproekt-ob-inostrannyh-kompaniyah-pokidayuschih-rossiyu-byl-vnesen-v-gosdumu/