ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в черный список

Самолет компании "Аэрофлот". Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в черный список на основании выявленных у них серьезных нарушений, связанных с безопасностью полетов. Сообщение было опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности", - заявила Европейский комиссар по вопросам транспорта Адина-Иоана Вэлян.

Она отметила, что это не является очередной санкцией против России.

"Это [решение] было принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой", - сказала Еврокомиссар по вопросам транспорта.

Меры коснулись "Аэрофлота", авиакомпании "Россия", "Победы", "ЮТэйра", S7, "Уральских авиалиний", "Алросы", "Ижавии" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964498-es-vnes-21-rossiyskuyu-aviakompaniyu-v-chernyy-spisok/