Пандемия помогла людям без высшего образования быстрее находить работу

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Пандемия и кадровый кризис вынудили крупные компании начать принимать на высокооплачиваемую работу людей без высшего образования. Даже специалисты из сферы обслуживания, которые раньше считались "синими воротничками", сейчас переходят на работу, связанную с высокими технологиями, передает The Wall Street Journal.

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Новое исследование консалтинговой фирмы Oliver Wyman показало, что десятая часть американцев, которые до пандемии работали на производстве, в гостиничном бизнесе и сфере услуг, в период с августа 2020 года по март 2022 года перешли на более высокооплачиваемую работу. В опросе приняли участие 80 тысяч людей работоспособного возраста. Эти люди перешли на работу в области информационных технологий, логистики, финансов и даже здравоохранения. Новые данные Current Population Survey и LinkedIn также свидетельствуют о том, что пандемия помогла многим людям перезапустить карьеру.

За последние два года количество вакансий в технологической сфере резко возросло. Это связано с тем, что большинство компаний начало оцифровывать свои услуги. При этом множество американцев увольняются для того, чтобы переосмыслить свой путь в карьере или начать собственное дело. Компании оказались в кадровом кризисе, поэтому отказались от некоторых требований по отношению к соискателям. Так, например, в некоторых компаниях, высшее образование и опыт работы перестали быть ключевыми условиями при найме.

"Я думаю, что это самая большая перестройка системы найма со времен Второй мировой войны", — заявила Анна Креачич, операционный директор Oliver Wyman Forum.

27-летний Алексис Айяла до пандемии работал продавцом в магазине мобильных телефонов в Сан-Франциско. Весной 2020 года он потерял эту работу. От своего друга Алексис узнал о вакансии в компании, которая занимается производством программного обеспечения. От соискателей не требовали опыта работы, но необходимым условием было желание человека учиться. Алексис получил должность младшего специалиста и за два года успел изучить технологию, лежащую в основе продуктов компании, а также приобрести новые навыки. Он надеется получить повышение до менеджера по работе с клиентами и зарабатывать шестизначную сумму, продавая программное обеспечение корпоративным клиентам. Его доход в розничных продажах составлял 80 тысяч долларов в год.

Такие компании-работодатели, как International Business Machines и CVS Health говорят, что рады помочь неопытным сотрудникам научиться кодированию, основам кибербезопасности и технологиям, которые используются в здравоохранении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964424-pandemiya-pomogla-lyudyam-bez-vysshego-obrazovaniya-bystree-nahodit-rabotu/