Тайвань объявил о новых санкциях против России

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Министерство экономики Тайваня на официальном сайте объявило, что вводит новые санкции против России на фоне продолжающейся ситуации в Украине.

Санкции будут наложены на экспорт в Россию 57 высокотехнологичных товаров.

"Министерство экономики объявило 6 апреля 2022 года о расширенном списке экспортного контроля в отношении Российской Федерации (России) в целях соблюдения международного сотрудничества и усиления правил экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в Россию", - говорится в сообщении.

Как пишет CNA, речь идет о лазерах и навигационных системах, а также об оборудовании для изготовления полупроводников. В производстве последнего Тайвань является мировым лидером.

Все эти технологии могут быть использованы в гражданских и военных целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963910-tayvan-obyavil-o-novyh-sanktsiyah-protiv-rossii/