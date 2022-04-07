Индия стала мировым лидером по "утечке мозгов"

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Индия является самым крупным источником квалифицированных мигрантов для всех стран мира. Две трети мигрантов из Индии имеют академическое или профессиональное образование. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, это самый высокий показатель в мире, передает Quartz.

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Для самой Индии массовый отъезд образованных людей является проблемой, потому что страна теряет квалифицированные кадры. По словам экономиста Шрути Раджагопалана, сложность состоит в том, что лучшие выпускники колледжей и университетов Индии не могут найти применения своим знаниям и навыкам на родине. По данным аналитиков Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в Индии растет вместе с уровнем образования.

По состоянию на декабрь 2021 года, каждый пятый выпускник колледжа оставался безработным. Аналитики также считают, что проблему усугубляет коррупция и ситуация, в которой возможности человека часто не соответствуют его интеллектуальным способностям. Гендерная и кастовая дискриминации сильно ограничивают рост молодых людей. Индийцы массово покидают родину, потому что за рубежом они могут рассчитывать на более высокий доход. Например, в США и Великобритании с удовольствием нанимают выходцев из Индии, которые являются специалистами в области здравоохранения, науки, технологий и математики. Многие способные молодые индийцы изначально ориентированы на обучение в зарубежных вузах, потому что там они могут быть трудоустроены после получения диплома.

Большинство пост-студенческих виз в США выдаются именно выходцам из Индии. Ожидается, что к 2024 году число индийцев, обучающихся за рубежом, вырастет до 1,8 млн человек. В 2019 году этот показатель составлял 770 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963726-indiya-stala-mirovym-liderom-po-utechke-mozgov/