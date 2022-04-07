Индия стала мировым лидером по "утечке мозгов"
Индия является самым крупным источником квалифицированных мигрантов для всех стран мира. Две трети мигрантов из Индии имеют академическое или профессиональное образование. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, это самый высокий показатель в мире, передает Quartz.
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Для самой Индии массовый отъезд образованных людей является проблемой, потому что страна теряет квалифицированные кадры. По словам экономиста Шрути Раджагопалана, сложность состоит в том, что лучшие выпускники колледжей и университетов Индии не могут найти применения своим знаниям и навыкам на родине. По данным аналитиков Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в Индии растет вместе с уровнем образования.
По состоянию на декабрь 2021 года, каждый пятый выпускник колледжа оставался безработным. Аналитики также считают, что проблему усугубляет коррупция и ситуация, в которой возможности человека часто не соответствуют его интеллектуальным способностям. Гендерная и кастовая дискриминации сильно ограничивают рост молодых людей. Индийцы массово покидают родину, потому что за рубежом они могут рассчитывать на более высокий доход. Например, в США и Великобритании с удовольствием нанимают выходцев из Индии, которые являются специалистами в области здравоохранения, науки, технологий и математики. Многие способные молодые индийцы изначально ориентированы на обучение в зарубежных вузах, потому что там они могут быть трудоустроены после получения диплома.
Большинство пост-студенческих виз в США выдаются именно выходцам из Индии. Ожидается, что к 2024 году число индийцев, обучающихся за рубежом, вырастет до 1,8 млн человек. В 2019 году этот показатель составлял 770 тысяч человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963726-indiya-stala-mirovym-liderom-po-utechke-mozgov/