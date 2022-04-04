Виктор Орбан заявил о своей победе на выборах в Венгрии и назвал Зеленского "противником"

Виктор Орбан. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Действующий президент Венгрии Виктор Орбан заявил о своей победе на всеобщих выборах в стране, которые начались в минувшее воскресенье. Он остается у власти на пятый срок, передает Би-би-си.

При подсчете 94 процентов голосов партия Орбана Фидес (Fidesz) уже набрала 53 процента.

Что касается оппозиционной им партии во главе с Питером Марки-Заем, их показатели составили всего 35 процентов.

В своей победной речи Орбан назвал президента Владимира Зеленского "противником".

К слову, с начала войны в Украине Венгрия приняла к себе свыше полумиллиона беженцев. Но публично отказалась от поставки оружия в эту страну. Таким образом, по словам Орбана, он не хочет, чтобы Венгрию втянули в войну.

Евросоюз считает, что Фидес подорвала демократические институты страны. К тому же у самого Орбана за время правления с союзом были "сложные отношения".

Виктор Орбан занимает пост президента Венгрии с 2010 года. Он остается у власти на пятый срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963312-viktor-orban-zayavil-o-svoey-pobede-na-vyborah-v-vengrii-i-nazval-zelenskogo-protivnikom/