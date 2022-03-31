ЕС провел обыски в немецких подразделениях "Газпрома" из-за рекордных цен на газ в Европе

"Газпром" в Германии. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Евросоюз провел обыски в подразделениях "Газпрома" в Германии в рамках расследования завышения цен до рекордных показателей на континенте, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Европа начала расследовать возможную причастность публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" к усугублению энергетического кризиса и внезапному скачку цен на газ. В связи с чем представители ЕС посетили офисы ряда компаний, включая Gazprom Germania и Wingas.

Известно, что когда запасы природного газа на континенте достигли минимального значения за десятилетие, российский "Газпром" резко ограничил дополнительные его поставки.

Наряду с этим за действиями ПАО на рынках следит Еврокомиссия.

Согласно догадкам политиков и законодателей ЕС, "Газпром" мог ограничивать поставки, злоупотребляя своими полномочиями. Этим самым, по их словам, они стремились оказать давление на политиков, чтобы те одобрили "Северный поток — 2".

Все обвинения российская сторона отрицает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962976-es-provel-obyski-v-nemetskih-podrazdeleniyah-gazproma-iz-za-rekordnyh-tsen-na-gaz-v-evrope/