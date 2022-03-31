Отели решили проблему с бездомными в Калифорнии

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Программа по экстренному предоставлению доступного жилья бездомным американцам потерпела неудачу в Нью-Йорке, но преуспела в Калифорнии. Через два года после запуска программы аналитики делают выводы о том, почему одному штату удалось то, чего не удалось другому, передает Quartz.

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В марте 2020 года перед правительством США встал вопрос о том, как увести бездомных людей с улиц и переполненных кризисных центров во время распространения COVID-19. Тогда решением стало использование гостиничных номеров или целых отелей. В них заселяли людей, у которых не было постоянного жилья. Тогда политики очень торопились и согласились предоставлять жилье людям, не предъявляя условий в виде наличия постоянной работы и лечения от наркозависимости. И Нью-Йорк, и Калифорния выделили сотни миллионов долларов на развитие программ по предоставлению экстренного жилья, но только Калифорнии удалось скупить десятки зданий и переселить тысячи людей в безопасное жилье. В Нью-Йорке большая часть выделенных средств до сих пор остается неизрасходованной.

Исследование Центра жилищных инноваций Калифорнийского университета в Беркли показывает, что внедрение подобных программ требует волевого решения от местных политиков, поскольку поправки в законодательство нужно вносить быстро, а инвестиции из государственного жилищного бюджета выделять в больших объемах и на долгий срок. При этом исследователи отмечают, что преобразование отелей в социальное жилье — это удачный шаг, поскольку это более рентабельно, чем строить новые здания. Правительство Калифорнии выделило на эту программу 800 млн долларов и приобрело 94 здания. Благодаря этому в штате удалось создать шесть тысяч единиц жилья, там сейчас проживают более восьми тысяч человек. Этого недостаточно, чтобы смягчить кризис бездомности в Калифорнии. В 2020 году в штате насчитывалось 160 тысяч бездомных, но, по мнению исследователей из Беркли, штату Калифорния удалось добиться многообещающего результата. В Нью-Йорке на программу было выделено 100 млн долларов, но ее реализация застопорилась из-за бюрократических проволочек. Законодатели штата говорят, что 1 апреля будет принят новый бюджет Нью-Йорка. После этого, они вернутся к обсуждению программы предоставления жилья бездомным.

Исследователи из Центра Фурмана Нью-Йоркского университета говорят, что Калифорнии удалось достичь успеха, благодаря скорости, с которой принимались решения. Это принесло результаты. В 2022 году на эту программу в Калифорнии было выделено еще 1,45 млрд долларов. Планируется, что эти средства будут реализованы до 2026 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962741-oteli-reshili-problemu-s-bezdomnymi-v-kalifornii/