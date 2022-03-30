Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах России

Иллюстративное фото: Pexels

Режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей России продлен до 7 апреля, передает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Росавиации.

Продленный режим затронет 11 российских аэропортов - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

"До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени (06:45 часов по Нур-Султану) продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты", - говорится в сообщении.

Оставшиеся аэропорты страны, в том числе международные, работают в штатном режиме. Авиалиниям для перевозок рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

Впервые ограничение полетов в России было введено 24 февраля. Делалось это из-за небезопасной обстановки в воздушном пространстве для гражданских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962735-rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-11-aeroportah-rossii/